LİZ GEÇİT VERMİYOR

Teoman TURAN

Tatil için Kıbrıs’a gelen Orhan Kantar, bir gram uyuşturucu yüzünden Ercan Havaalanı’nda tutuklandı.Detektör köpeği Liz tarafından tespit edilen zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, huzurda bulunan zanlı Orhan Kantar’ın 19 Ağustos tarihinde saat 11.10 raddelerinde ülkemize Türkiye’den turist statüsünde gelip giriş yapmak isterken devriye gezene narkotik detektör köpeği Liz’in üzerine tepki vermesine müteakip, yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek başlatılan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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