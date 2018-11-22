"Ljajic'i serbest bırakın" çağrısı!

Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü Krstajic, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i arayarak, “Ljajic’i milli takımda serbest oynatıyoruz ve daha etkili oluyor” tavsiyesinde bulundu.

Beşiktaş’ın sezon başında İtalya’nın Torino kulübünden kiraladığı Adem Ljajic, milli takımdaki performansıyla göz dolduruyor.

Sırbistan’ın Uluslar Ligi’nde önce Karadağ, ardından da Litvanya ile oynadığı karşılaşmalarda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, iki maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş forması ile henüz beklenileni veremeyen orta saha oyuncusu, milli takımdaki performansının ardından iki teknik adam telefonla görüştü.

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i aradı ve Adem Ljajic ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Adem’in serbest oynatıldığında çok daha başarılı bir oyuncu olduğunu ifade eden Krstajic, “Ljajic saha içerisinde her yere gitmek ister. Özgürlük verirseniz istediğiniz verimi alırsınız. Bence onu saha içerisinde serbest bırakın. Biz milli takımda böyle yapıyoruz ve çok başarılı oluyor” ifadelerini kullandı.

Ljajic, Sırp Milli Takımı’nın en gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Dünya Kupası’nda da 3 maçta forma giyen Ljajic, toplamda ise 35 maçta 8 gollük performans sergiledi.