LOKMACI KAPISINDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Lefkoşa’da Lokmacı sınır kapısından giriş yapan 19 yaşındaki bir gencin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30’nda, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada şüpheli görülen 19 yaşındaki H.Ö’nün üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. H.Ö tutuklandı.