LOKMACI'DA SAHTE PASAPORT!
2 kişi tutuklandı!
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Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısında yurt dışından temin ettiği başka şahıs adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu üzerine kendi fotoğrafını yapıştıran S.A. (E-23) ve ona yardım eden M.A. (E-43) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay S.A.’nın Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda dün saat 14.30 sıralarında görevli memura sahte pasaportu verip kayıt temin etmeye çalıştığı sırada yaşandı.
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