LOKMACI'DA UZUN KUYRUKLAR...

Başkent Lefoşa’da, Kuzey’le Güney arasındaki yaya geçişlerinin yapıldığı kapılardan biri olan Lokmacı, dün son dönemlerinin en yoğun günlerinden birini yaşadı

Eniz ORAKCIOĞLU

Başkent Lefkoşa’da karşılıklı yaya geçişlerini sağlayan önemli kapılardan biri olan Lokmacı, dün en yoğun dönemlerinden birine ev sahipliği yaptı. Karşılıklı geçiş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, özellikle Güney’den Kuzey’e geçenlerin sayısı dikkat çekti.

Güneşli havada yemek keyfi

Lokmacı kapısındaki yoğunluk, Arasta çarşısı ve Büyük Han içinde hizmet veren lokanta ve kafe türü mekanlara da yansıdı.

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