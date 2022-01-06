Londra metrosunda maske takmayan 823 yolcuya para cezası

İngiltere’de 30 Kasım’da alınan toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kararına uymayanlar cezalandırılıyor. Londra’da 823 metro yolcusuna maske takmadıkları için 200 sterline varan para cezası kesildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 30 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında 823 kişiye metroda masketakmadıkları için 200 sterline varan ceza kesildi.

Londra Ulaşım Organı'nın (TFL) açıkladığı verilere göre metro kullanan 21 bin 602 kişi maske takmadığı için uyarılırken, bin 38 yolcunun toplu taşıma kullanımı engellendi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan konuya ilişkin açıklamasında “Sürekli olarak toplu taşıma araçlarında önlemlerin artırılması için çağrıda bulundum. Bu nedenle hükümetin 30 Kasım'da aldığı kararı memnuniyetle karşıladım” dedi.

Khan, alınan önlemler sayesinde şehirdeki toplu taşıma araçlarında maske takma kuralına uymayan yolculara TFL ve Londra polisinin ceza kesebileceğini belirtirken, ceza ücretinin ise 200 sterlin olabileceğini söyledi.

sözcü.com.tr