Londra’da yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Sutton’daki bir evde çıkan yangın sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki Sutton’daki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunan 4 çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Londra İtfaiyesi (LFB) Komiseri Andy Roe, çocukların ölümünden dolayı herkesin derin bir üzüntü yaşadığını söylerken, yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlattı.

sözcü.com.tr