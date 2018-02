LONDRA'DAKİ TÜRKLER AYAĞA KALKTI!

İngiltere’nin başkenti Londra’da üniversite öğrencisi Türk genci Hasan Özcan’ın (19) dün gece sokak çeteleri tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, bu ülkede yaşayan Türk toplumunu ayağa kaldırdı.

Mihrişah Safa(Londra)



Aslen Gaziantepli olan, Emine ve Abdullah Özcan’ın oğlu, Canterbury College öğrencisi Hasan Özcan Cumartesi gecesi Linsdell Road’da bıçaklanarak öldürüldü.

Polis olayın meydana geldiği bölgeyi kordon altına alarak soruşturmayı sürdürürken, olay sonrası merhumun evi taziye akınına uğradı. Ciddi bir Türk nüfusunun yaşadığı bölgede üniversite öğrencisi gencin hayatını kaybetmesi, polisi eleştirilerin hedefi haline getirdi.



KRİMİNOLOJİ OKUYORDU



Hasan Özcan, Kent bölgesinde, Canterbury College’de, Kriminoloji okuyordu. ‘Suç Bilimi’ olarak açıklanan kriminoloji, suçları ve suçluları inceleyen bilim dalı olarak tarif ediliyor. Bu yıl ilk senesi olan Hasan Özcan, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.



POLİS HİÇ BİR ÖNLEM ALMIYOR



Hasan Özcan’ın dayısı Fadıl Sönmez, yeğeninin daha önce de döner bıçağı ile kafasından yaralandığını hatırlatarak, “polis olayın faillerini yakaladığı halde ‘delil yetersizliği’ bahanesiyle serbest bıraktı. Barking’de normal hayatı sürdürmek mucize gibi bir şey. Hemen her gün ölümlü bir olay meydana geliyor” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.



“CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ”



Fadıl Sönmez, bu olaydan sonra bölgede hiç bir şeyin eskisi olmayacağını belirterek, Londra Başkonsolosluğumuzu yanımızda görmek istiyoruz. Buradan Sayın Cumnurbaşkanımıza sesleniyoruz; Lütfen bize sahip çıkın. Gençlerimiz birer birer harcanıyor. Londra polisi olayları kendi akışına bırakmış durumda. Diplomatik kanallardan can güvenliğimiz konusunda bu ülke hükümetinin dikkatini çekin lütfen” diye konuştu.



“BU OLAY İLK DEĞİL”



Hasan Özcan’ın amcası Ekrem Özcan da bölgede can güvenliğinin çok ciddi hale geldiğine dikkat çekerek, “kısa süre önce benim oğlum da çetelerin elinden kendini zor kurtardı. Gündüz vakti yolunu kesmişler, bir berber dükkanına kendini atarak ölümden döndü. Barking bölgesi bir zamanların Texas’ı gibi. İnsan canının hiç değeri yok burada. Suç örgütlerini caydıracak hiç bir önlem alınmıyor” diyerek durumun ciddiyetine işaret etti.



Hasan’ın diğer dayısı Reşat Sönmez, kendi oğlunun da başına olaylar geldiğini anlatarak, bölgenin suç işlemek için pilot bölge haline getirildiğinin altını çizdi.