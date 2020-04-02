"Londra’dan gelecek olan iki uçağın uçuş izinleri onaylandı"
Kudret Özersay sosyal duyurdu
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından Londra’dan gelecek olan iki uçağın uçuş izinlerinin onaylandığını duyurdu.
Özersayın paylaşımını şöyle;
“Hade gözümüz aydın, Londra’dan gelecek olan iki uçağın uçuş izinleri sonunda onaylandı. Hayırlı olsun. Gün içinde sürecin nasıl işleyeceğini, kimin nereye nasıl başvurabileceğini kamuoyu ile paylaşacağız.Tarihler: 7 Nisan ve 8 Nisan”
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