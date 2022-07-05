çişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in girişimiyle Long Beach sahili kanalizasyon ve atık su sorunu masaya yatırıldı. Bakanlıkta yer alan toplantıda, bölgesel bir komite kurulmasına karar verildi.

Bakan Öztürkler, “İskele bölgesi ve halk sağlığının korunması hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Bakanlık Müsteşarı M. Mesut Ener, Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi yetkilileri, bölge iş insanları ve müteahhitleri katıldı.

-Öztürkler

İskele ilçesinde Long Beach sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununun çözümüne yönelik tüm paydaşların katılımıyla geniş tabanlı bir yaptıklarını ifade eden Öztürkler, şöyle devam etti:

“İskele sahili ve denizinin cazibesini korumak hem devletin güçlenmesi, hem de bölge işletmelerinin desteklenmesi ve milli gelirin artırılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Denizimizi, halk sağlığını korumazsak bundan iş insanlarımız, devletimiz zarar görür. Burada işinizden gücünüzden zaman ayırarak, bir çözüm üretmek gailesi ile bir araya geliyorsak bu, bizler için çok kıymetlidir.”

Kısa ve uzun vadede sorunun çözümü için belediye ve kaymakamlığın koordinesinde tüm paydaşların yer alacağı bölgesel bir komite kurulmasının önemine dikkat çeken Öztürkler, şunları kaydetti:

“Bu komitenin altında oluşacak bir fon için bölge iş insanlarının maddi ve teknik katkı koymaya hazır olması çok sevindiricidir. Bizlere düşen de bu yapının yasal mevzuata uygun şekilde kurulmasını sağlayacak çalışmaları tamamlamak, İskele bölgesi kanalizasyon ve atık su arıtma sistemi projesinin bir an önce hayat bulmasını sağlamaktır.”

Bakan Öztürkler, sadece ülkenin değil, dünyanın da en güzel sahillerinden birine sahip olan İskele bölgesinin ve halk sağlığının korunmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Öztürkler, “İskele Belediyesi ile kaymakamlığımızın koordinesinde kısa ve uzun vadede atılacak adımların planlanması, hızlıca alınan tedbirler ve bölge işletmelerinin de katkılarıyla sahilin, dere yatağının temizlenmeye başlaması sevindiricidir” ifadelerini kullandı.

-Bölgesel bir komite kurulmasına karar verildi

İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, bölge iş insanları, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi ve bölge müteahhitlerinin de içerisinde yer alacağı bölgesel bir komitenin kurulmasına karar verilen toplantıda, İçişleri Bakanı Öztürkler katılımcılara gösterdikleri ilgi ve sorumluluktan dolayı teşekkür etti.

-“Kurulacak komitenin çalışmalarına bizzat katılacağım”

Komitede, uzun vadede İskele bölgesi atık su arıtma tesisinin yapılması ve ilk adım olarak hızlıca bölge işletmelerinin atık su kontrolleri ile atılacak adımların planlanacağını ifade eden Öztürkler, tüm paydaşların temsiliyetinin olacağı komitenin çalışmalarına ara ara bizzat katılacağını, bu konuya çok önem verdiğini kaydetti.