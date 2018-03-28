LTB, 89 İŞ YERİNİ DENETLEDİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 19 Mart ile 23 Mart tarihleri arasında 89 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Ortaklar Market isimli işletmeye iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortam, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle; Altunçay Market isimli işletmeye işyeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle; Ağaç Market’e ise sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Ortaklar Marketten 1 birim ürün, Altunçay Marketten 7 birim ürün, Ağaç Marketten ise 27 birim ürün son kullanım tarihi geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 8 Kasap, 1 Balık Satış Yeri, 2 Piliç Satış Yeri, 5 Kuaför ve Berber Salonu, 9 Okul Kantini, 10 Eğitim Merkezi, 1 Yurt, 2 Gıda Deposu, 10 Market, 2 Spor Salonu, 1 Otel, 1 Gasino, 1 Oto Galeri, 18 Restoran, 6 Bar, 7 Gıda İmalathanesi, 5 Kafe