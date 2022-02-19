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LTB eski Başkanı Burhan Yetkili hayatını kaybetti

LTB eski Başkanı Burhan Yetkili hayatını kaybetti

LTB eski Başkanı Burhan Yetkili hayatını kaybetti

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Yetkili hayatını kaybetti… 

1990-1994 yılları arasında LTB Başkanı olarak görev yapan Yetkili, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Yetkili için yarın sabah 11.00’de Belediye binasında bir tören düzenlenecek

BRTK

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