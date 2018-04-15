LTB GENÇLİK MECLİSİ KURS KAYITLARI BAŞLADI

Kurulduğu günden itibaren çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler düzenleyen LTB Gençlik Meclisi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan sanat kursları için kayıtlar başladı. LTB Hamitköy Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerde Yaratıcı Müzikal Drama Atölyesi, Viyolansel, Keman, Çocuklar için Yaratıcı Resim Atölyesi ve Sanat Dahileri kursları yer alacak.

Yaratıcı Müzikal Drama Atölyesi kurs eğitmenliğini Nur Tandoğdu üstlenirken, Viyolansel kursu eğitmenliğini Gizem Esendağlı, Keman kursu eğitmenliğini Tülay Işıkgün, Çocuklar için Yaratıcı Resim Atölyesi ve Sanat Dahileri kurslarının eğitmenliğinide Ofelya Özkeser üstlendi.

LTB Gençlik Meclisi’nden yapılan açıklamada Yaratıcı Müzikal Drama Atölyesi kursları yaş sınırının 6-12 yaş, Çocuklar için Yaratıcı Resim Atölyesi kursu yaş sınırı 2-3 yaş (5 çocuk) 4-5 yaş (5 çocuk ), İlkokul (10 çocuk) ve Sanat Dahileri kursuna ise Ortaokul (10 kişi), Lise (10 kişi) olarak belirlendiği kaydedildi

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen ve bilgi almak isteyenler 0548 852 0582 numaralı telefondan Münür Öztürk’e ulaşabilirler. LTB Gençlik Meclisi kurslarına kayıt yaptırmak için son tarih 27 Nisan Cuma.