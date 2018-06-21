LTB HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 4 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında 54 iş yeri denetlendi. Söz konusu tarihler arasında ayrıca Lefkoşa Fuar alanında bulunan gıda standları denetlendi.

Denetimler sonucunda 24 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Satır Döner isimli işletmeye geçerli işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi. Öymar Market kasabından 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Aylık rutin kontroller çerçevesinde Lefkoşa sınırları içerisindeki tüm bölgelerden şebeke suyundan alınan numunelerin Devlet Laboratuarında analizleri yaptırıldı. Analiz sonuçlarına göre tüm numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal olarak tüketime uygun olduğu belirlendi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 2 Dersane, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Öğrenci Yurdu, 10 Restoran, 10 Kafeterya, 5 Gıda Üretim Yeri, 1 Su Dolum Tesisi, 3 Market, 1 Gıda Deposu, 1 Oto Galeri, 1 oto yıkama yeri, 3 Balık Satış Yeri, 9 Kasap, 32 gıda standı (fuar alanı)