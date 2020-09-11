LTB Memurları rotasyonla çalışacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yerel vakalardaki artış üzerine sosyal mesafeyi arttırmak için memurların çalışma düzeninde rotasyona geçti. LTB’den verilen bilgiye göre, bir gün LTB binasında görev yapan memur bir sonraki gün online olarak hizmet verecek. İşçi statüsünde bulunan çalışanların çalışma saatinin 07:00-12:00 olduğu, işçilerden LTB’nin Sanayi Bölgesi’nde yer alan İdari Hizmet binalarına gitmeden görev yerlerine gitmeleri isteneceği kaydedildi.

Haspolat ve Hamitköy Şubelerinin hizmet saatlerinin 08:00 ile 12:00 olduğu belirtildi. Açıklamada, yerel bulaş vakalarının yüksek olması nedeni ile olası bir bulaş durumuna karşı riski minimuna indirmek düşüncesi ile hareket edildiği, bu uygulamanın geçici olarak hayata geçirileceği ve vakaların seyrine göre tekrardan değerlendirileceği belirtildi.