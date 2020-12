LTB sisteme müdahale ederek Kanalizasyon Ana Hattaki sorunu giderdi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 1980’lerde yıllarda inşa edilmiş Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’na müdahale ederek oluşan sıkıntıyı kontrol altına aldı. Bir süredir Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda meydana gelen yıpranmaları yerinde gözlemleyen Kanalizasyon Şubesi ekipleri bu hat üzerinde meydana gelen sorunun çözümü için gerekli altyapı hazırlığını yaparak hızlı bir şekilde adım attılar.Şu an yapımı devam eden ve %75’i tamamlanan Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Hattı Projesi’nin sonuçlanması ile birlikte bu sorunların ortadan kalkması hedefleniyor. AB finansmanı ile yeni yapılmakta olan projenin 2050 yılı ve sonrasına kadar şehri taşıyacağı ve her türlü koku,taşma ve çevre açısından problem oluşturacak sorunları ortadan kaldırması hedefleniyor.

Başkan Harmancı: “98 milyon TL yatırımla tamamlanacak Ana Taşıyıcı Hat Projesi ile sorunlar ortadan kalkacak”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da çalışmaları yerinde inceledikten sonra “Şehirlerin böbrekleri kanalizasyon hatlarıdır, bizim böbreklerimizin ana damarları 1980’li yıllarda inşa edilmiş ve üzerine Gönyeli gibi hızlı büyüyen şehirlerin de bağlanması ile sistem artık bu yükü kaldıramaz hale gelmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda tam 98 milyon Türk Liralık bir AB hibesi ile şu an bu hat 2050 yılı ve sonrasına kadar şehri taşıması için inşa edilmekte.

Gelin görün ki yaşlı hattımız bu sıralar sorun yaşıyor. Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışarak mevcut ana taşıyıcı hattımızda tamirat çalışmalarını tamamlamak üzere, son birkaç gündür bu durumdan ötürü sıkıntılar tamirat ile alışacak olmakla birlikte 6 ay sonra devreye girecek olan yeni hattımızla bu ve benzeri problemler de tarihe karışacaktır” açıklamasını yaptı.