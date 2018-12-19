LTB YENİ YIL KONSERİ

LefkoşaTürk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; LTB 2018 yılına veda ederken ülkemizin başarılı müzisyenlerinden ve “O Ses Türkiye” yarışması birincisi Lütfiye Özipek LTB Halk Konseri düzenliyor. Değişen ve dönüşen Lefkoşa Surlariçi’nde Uray Sokak’taki Bandabuliya yanında bulunan LTB Otoparkı’nda gerçekleşecek konser halka açık ve ücretsiz olacak. Lütfiye Özipek öncesi saat 20.00’de ise ön performans olarak Oğulcan Başarı sahne alacak.

Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyelerine ulaşım hizmeti

Konsere katılmak isteyen Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyeleri, 22 85 221 (dahili 1436) numaralı telefonu arayarak ulaşım hizmetinden yararlanabilecekler.

Lefkoşa Gezi Treni Konserde Olacak

Konser günü için Lefkoşa Gezi Treni, Girne Kapısı’ndan düzenleyeceği servisler ile konsere katılmak isteyenleri 17.00-20.00 ücretsiz olarak Uray Sokak’a taşırken, 00.00-01.30 saatleri arasında Uray Sokak’tan Girne Kapısı yönünde hizmet verecek.

Konser sırasında bölgeye kurulacak standlarda ise etkinlik boyunca yiyecek ve içecek satışları yapılacak. 22 Aralık Cumartesi saat 15.00’dan itibaren etkinliktamamlanana kadar Turizm Bakanlığı’nın olduğu alandan itibaren Uray Sokaktrafiğe kapalı olacaktır.