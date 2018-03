LTB'DE PERSONEL İKİYE BÖLÜNDÜ!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çalışanı 65 kişi, 2006 yılı sonrasında işe giren 231 personelin hakkının gasp edildiğini öne sürdü, sendikaya karşı yasal mücadele başlattı

Duygu ALAN

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çalışanı 65 kişi, aile yardımı ödeneklerinde “2006 yılı öncesi ve sonrası işe girenler” şeklinde personel arasında ayrımcılık yapıldığını iddia etti, yeni imzalanacak toplu iş sözleşmesinde de 2006 yılı sonrası işe giren personeli daha da mağdur edecek bir düzenlemeye gidileceğini öne sürdü.

BES ile LTB arasında imzalanan 1 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihli Toplu İş Sözleşmesi’nde “Aile Yardımı ve Denge Ödeneği” başlığı altında yer alan ( c) maddesinin yeni yapılacak sözleşmede değiştirilerek 231 çalışanın hakkının gasp edilmek istendiğini öne süren LTB çalışanı 65 kişi, avukat Şefik Aşçıoğulları aracılığı ile yargıya başvurdu.

LTB çalışanları, sendika ve belediye yönetimini, Cemal Bulutoğluları döneminde ve Bulutoğluları dönemi öncesinde işe girenler şeklinde belediyede personel arasında ayrımcılık yapmakla suçladı.

Yeni yapılacak toplu iş sözleşmesi ile 2006 yılı sonrası işe girenlerin aile yardımı ödeneği hususundaki haklarının gasp edilmek istendiğini öne sürdü.

LTB ile BES arasında imzalanan 1 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihli Toplu İş Sözleşmesi

“2006 yılı sonrası işe girenlerin hakkı gasp ediliyor”

LTB çalışanı 65 kişi, “1 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihli Toplu İş Sözleşmesi’nde “Aile Yardımı ve Denge Ödeneği” başlığı altında yer alan (a) maddesi, ‘Sendika üyesi her çalışana her ay 26 saatlik F20 (35.58) ücretinin karşılığı aile yardımı yapılır’ diyor. (c) maddesi ise, ‘1 Ocak 2012 tarihinden sonra daimi işçi statüsüne giren ve memur kadrosunda yer alan çalışanlara her ay 500 TL aile yardımı yapılır’ demektedir. Belediye yönetimi ve BES arasında önümüzdeki günlerde yeniden bir toplu iş sözleşmesi yapılacak ve bu sözleşmede 231 çalışanı bağlayan (c) maddesinin değiştirilmesi öngörülüyor. Bunun yapılması halinde (a) maddesinde belirtilen hakkımız kaybedeceğiz” dedi.

LTB çalışanları, “Öte tandan 2006 yılından önce işe girenlerin aile yardım ödeneği 2011 yılında 724 iken 2013’te 770, 2015’te 925 TL oldu. Yeni yapılacak sözleşmeye göre de bu ödenek bu kişiler için bin 230 TL olacak. 2006 yılından sonra işe girenler ise 2012 yılından bu yana 500 TL aile yardım ödeneği almaktadır. Yeni sözleşmede bu miktar 615 TL olacak. 2006 yılı öncesi işe giren ve 2006 yılı sonrası işe giren diye ayrılan personel arasındaki aile yardım ödeneği farkı da böylece 615 TL’ye çıkarılacak” diyerek “Bu kabul edilemez. Bu büyük bir haksızlıktır” diye isyan etti.

LTB çalışanı 65 kişi, “1 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihli Toplu İş Sözleşmesi’nde “Aile Yardımı ve Denge Ödeneği” başlığı altında yer alan (a) maddesine göre, şuanda kendilerine ödenmesi gereken

Aile yardım ödeneğinin 26 saat * F20 ücreti = 925 TL olduğunu ifade etti.

BES ve LTB yönetimi açıklama yapmadı

Aile yardımı ödemelerinde 231 çalışana haksızlık yapıldığını iddia eden LTB çalışanı 65 kişi, konuyu yargıya taşırken Lefkoşa Türk Belediyesi Bakanı Mehmet Harmancı ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Aşçıoğulları: ara emri başvurusunda bulunduk

Avukat Şefik Aşçıoğulları, Havadis’e yaptığı açıklamada, LTB ile BES arasında imzalanan 1 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihli Toplu İş Sözleşmesi’nde “Aile Yardımı ve Denge Ödeneği” başlığı altında yer alan (a) maddesinin, ‘Sendika üyesi her çalışana her ay 26 saatlik F20 (35.58) ücretinin karşılığı aile yardımı yapılır’ derken (c) maddesinde ‘1 Ocak 2012 tarihinden sonra daimi işçi statüsüne giren ve memur kadrosunda yer alan çalışanlara her ay 500 TL aile yardımı yapılır’ ifadesinin yer aldığını kaydetti.

Aşçıoğulları,ancak 2006-2012 yılları arasında işe girenlere de bu ödeneğin c maddesi uyarınca 500 TL olarak yapıldığını buna karşın zaten devam eden bir dava sürecinin olduğunu belirtti.

Şefik Aşçıoğulları, belediye ile sendika arasında yeni yapılacak toplu iş sözleşmesinde ise c maddesindeki 1 Ocak 2012 tarihinin 1 Ocak 2006 yılı olarak değiştirilmek istendiğini belirterek bu maddenin değiştirilmemesi yönünde yargıya başvurulduğunu söyledi.

Aşçıoğulları, “1 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihli Toplu İş Sözleşmesi’nde “Aile Yardımı ve Denge Ödeneği” başlığı altında yer alan c maddesinin yeni yapılacak sözleşmede değiştirilmemesi için ara emri başvurusu yaptık, ara emri başvurusu Cuma günü görüşülmeye başlanacak” dedi.

Havadis