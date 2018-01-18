LTB'DEN HALKA UYARI!

LTB’den uyarı: Araçlarınızı ağaç altına park etmeyin

Meteoroloji Dairesi’nin dün akşamdan itibaren ülkede rüzgarın etkili olacağını duyurmasıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) de vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklar karşısında LTB’ye ait “Alo185” şikayet hattına ulaşabileceği kaydedildi.

Bügün etkili olması beklenen fırtınanın çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabileceğine dikkat çeken LTB, vatandaşlara “Araçlarınızı tehlike yaratma olasılığı olan ağaçların altına park etmeyin” uyarısında bulundu.

LTB ekiplerinin yurttaşlara yardımcı olmak için hazır olduğu da belirtildi.