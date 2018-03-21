LTB'DEN SAĞLIKSIZ GIDAYA GEÇİT YOK!

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında 70 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

“Öğredik Cafe” isimli işletmeye çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi ve 3 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. Ayamar Market fırınından 1 birim ürün ise gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. Ayamar Market isimli işletmenin fırınının faaliyeti gayrısıhhi ortam ve çalışanların sağlık karnesinin olmaması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 16 Restoran, 1 Bar, 4 Kafe, 1 Gıda İmalathanesi, 4 Kasap, 2 Balık Satış Yeri, 2 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Oto Galeri, 1 Su Otomatı, 5 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Öğrenci Yurdu, 2 Yaşlı Bakım Evi, 4 Off Licence, 1 Sinema, 2 Gıda Deposu, 19 Market