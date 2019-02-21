LTB'DEN SIKI DENETİM!

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 11 Şubat ile 15 Şubat tarihleri arasında 58 iş yeri denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda Çizgi Berber Salonu isimli işletmeye işyeri izni olmaması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortamda çalışılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 9 Restoran, 2 Büfe, 2 Gıda İmalatı, 1 Kafeterya, 3 Bar, 21 Kuaför ve Berber Salonu, 2 Öğrenci Yurdu, 1 Eğitim Merkezi, 8 Oto Galeri, 4 Kahvehane, 2 İnternet Kafe, 1 Otel, 1 Gazino, 1 Pansiyon.