LTB'DEN YOL KAPAMA DUYURUSU!

LTB'den yapılan açıklamaya göre; Şehit Mustafa A. Ruso Caddesi’nin bir kısmı çalışmalar nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre trafikte yol ve yaya geçişlerindeki güvenliği artırmak amacıyla yükseltilmiş yaya geçidi uygulaması yapılacak.

Açıklamada, “Çalışmalar süresince güzergahı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları rica olunur” ifadesi de yer aldı.