LTL'DE PANTOLON KRİZİ!

Lefkoşa Türk Lisesi Müdürünün, okulların kapanmasına 2 ay kala, eski okul pantolonlarıyla okula gelen son sınıf öğrencilerini kapı dışarı etmesi velilerin tepkisine neden oldu.

Deniz ABİDİN

Lefkoşa Türk Lisesi’nde, dün sabah İstiklal Marşı okunmadan önce Okul Müdürü Mustafa Şevketoğlu’nun, öğrencileri bir araya toplayarak kıyafet kontrolü yapması sonucu, değişen okul pantolonu ile okula gelmeyip yıllardır kullanılmakta olan gri renkteki pantolonlarla okula gelen öğrencileri evine göndermesi ailelerin tepkisine neden oldu.

Bir grup veli, Lefkoşa Türk Lisesi’nde dün sabah İstiklal Marşı okunmadan önce Okul Müdürü Mustafa Şevketoğlu’nun kıyafet kontrolü yaptığını, son sınıf öğrencilerin okulların kapanmasına 2 ay kala yeni pantolon almaya zorlandığını belirtti.

“Öğrencilere de velilere de baskı yapılıyor”

Okul pantolonlarının değiştiğini, ancak 12’nci sınıf olan öğrencilerin okulların kapanmasına 2 ay kala, ailelerine külfet olacak bir kıyafet değişikliğine gitmelerinin mantıksız olduğunu ifade eden veliler, dün 3 yıldır giymekte oldukları gri renkteki pantolonlarla okula giden öğrencilerin, okul müdürü tarafından kapı dışarı edildiğini söylediler. Veliler, yeni okul pantolonlarının alınması için okul idaresinin baskı yaptığına dikkat çekerek, ülkede hızla düşen alım gücü karşısında zor geçinen vatandaşın, bu şekilde daha da zorlamaya çalışmanın doğru olmadığını kaydettiler.

“Bakan Özyiğit’ten duyarlılık bekliyoruz”

Veliler, şunları söyledi, “Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Mustafa Şevketoğlu, öğrencileri bir araya toplayarak kıyafet kontrolü yaptı. Okul müdürü, 12’nci sınıf öğrencilerin 3 senedir giydiği gri renkteki pantolonlar ile okula geldiğini görmesi üzerine, kapı dışarı ederek, bu şekilde okula bir daha gelmeleri durumunda ise, okula alınmayacaklarını söyledi. Okulların kapanmasına 2 ay kala yaklaşık 100 öğrencinin ailesinin yeni pantolon almaya zorlanması kabul edilebilir bir durum değildir. Mezun olması yaklaşan bu öğrencilerin ailelerinin ekonomik şartlarına bakılmaksızın, düşen alım gücü de baz alındığında, ekstra ve boşuna külfet olacak bu uygulama karşısında Bakan Cemal Özyiğit’i duyarlı olmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlanan bu öğrencilerin okula alınmamalarının söz konusu olması durumunda ise, ders kaybına neden olacağının altını çizmek isteriz.”

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