Lufthansa 1100 pilotu işten çıkarıyor!
Lufthansa 1100 pilotu işten çıkarıyor!
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Lufthansa, 2022 yılına kadar 1100 pilotun işine son vereceğini açıkladı. Şirket corona virüsü salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok uçağın hizmet dışı bırakılacağını bildirdi.
Almanya’nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa’nın 2022 yılına kadar 1100 pilotun işine son vereceği bildirildi.
Lufthansa Genel müdürü Carsten Spohr ayrıca Lufthansa’nın corona krizinde önemli ölçüde kemer sıkılacağı, önceden planlanandan daha fazla uçağın hizmet dışı bırakılacağını bildirildi.
DHA
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