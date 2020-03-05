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Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor

Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 150 uçağın yere çekileceğini açıkladı.

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Alman havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle gelen seyahat yasaklarının ardından filoda bulunan 150 uçağın yere çekileceği belirtildi. Açıklamada, 150 uçağın 25'inin kıtalararası uçuşlarda kullanılan uçaklar olduğu ifade edilerek, "Olağanüstü koşulları karşılayacak şekilde planlarımızı dinamik olarak ayarlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta 23 uçağın yere indirildiğini kaydeden Alman havayolu şirketi, son olarak 24 Nisan'a kadar Çin'e ve 30 Nisan'a kadar Tahran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu.

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