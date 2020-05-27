Lüks araç yanarak, kül oldu
BMW marka lüks araç alev aldı
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Haberci gazetesinin haberine göre, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde boğaz kavşağı yakınlarında BMW X5 marka lüks araç alev aldı.
PK 665 plakalı lüks araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, Girne-Lefkoşa Anayolu’nda trafik akışı durdu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, lüks araç adeta küle döndü.
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