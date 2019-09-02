LUTE, ANASTASİADİS İLE BİR ARAYA GELDİ
Lute, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute bugün saat 11.00’de de Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile bir araya geldi.
BRT/RB
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