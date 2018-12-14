LUTE BU AKŞAM KIBRIS'TA

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yarın sabah görüşüp, son gelişmeler hakkında bilgi alacak Lute, Pazar günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Lute, pazartesi sabahı ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Görüşme saat 10.00’da başlayacak.

Lute’un Salı günü adadan ayrılması öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute dün Ankara’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lute ile görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BMGS’nin görevlendirdiği yetkili Jane Holl Lute’a, sadece herkesin birbiriyle konuşabileceği sağlıklı bir diyaloğun Kıbrıs’ta çözümü mümkün kılacağını ifade ettik” demişti.

New York’ta önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos’la görüşen Lute, aralık başında da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya gelmişti.

Kıbrıs’a üçüncü ziyaretini gerçekleştirecek olan Jane Holl Lute, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından “geçici özel danışman” olarak Mayıs 2018’de görevlendirilmişti.

Kıbrıs’a ilk ziyaretini temmuzda gerçekleştiren Amerikalı diplomat Lute, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute’un istişarelerini sürdürmesini istemişti.

Lute, bu çerçevede ekim ayında Kıbrıs ve garantör ülkelere bir ziyaret daha gerçekleştirmişti.