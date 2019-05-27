Albüm çalışması için Los Angeles'ta giden Aleyna Tilki, önceki gece Instagram'a yüklediği pozlarla tartışma yarattı. Fotoğrafların altına "Lütfen beni kıskan" yazdı.

Kısa sürede rekor yorum alan Aleyna Tilki'ye "İyi misin, hiç sağlıklı görünmüyorsun" şeklinde mesajlar yağdı.

16 Haziran 2018'deki tuhaf paylaşımı da çok konuşulan şarkıcı, sonrasında ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Dışarıdan bir takviye almadan mutlu olamayacak insancıklar var. Ne acı! Oysa ki herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan doğal ve kaygısız olan bir kitle de var."