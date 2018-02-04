Lütfiye Özipek finalde

TV8’de yayınlanan ve ülkemizde de yoğun ilgiyle izlenen ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Lütfiye Özipek, finale kaldı.

O Ses Türkiye yarı finalinde önce Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı "Beni yak" ardından da "Unutamam" isimli şarkısı ile sahne alan Lütfiye Özipek yapılan oylama sonucunda finale kalmaya hak kazandı.

Gökhan Özoğuz’un takımında yarışan Lütfiye Özipek, Bu akşam gerçekleşecek büyük finalde şampiyonluk için yarışacak