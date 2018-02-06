LÜTFİYE ÖZİPEK'E AKINCI'DAN DESTEK SÖZÜ!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, O Ses Türkiye yarışmasını kazanan Lütfiye Özipek’in başarısından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Lütfiye Özipek’i kabul etti. Cumhurbaşkanı, Özipek’i canı gönülden kutladığını ifade ederek, “Bütün toplum çok gururlandı. Benim sözlerim de toplumun bu duygularının bir ifadesidir” dedi.

Özipek’in başarılarının devamını dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çalışmalarında her türlü desteğe hazır olacaklarını söyledi.