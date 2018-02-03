LÜTFİYE YARI FİNALDE
“O Ses Türkiye”de Lütfiye yarı finalde
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“O Ses Türkiye” yarışmasında mücadele eden Kıbrıslı Türk ses sanatçısı Lütfiye Özipek, yarı finale çıktı.
Türkiye’de yayın yapan TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşan O Ses Türkiye adlı ses yarışmasında sona yaklaşılırken, Kıbrıslı Türk sanatçı Lütfiye Özipek, çeyrek finali de geçerek yarı finale yükseldi.
Gökhan Özoğuz’un takımında yarışan ve ‘Duyanlara Duymayanlara’ adlı şarkıyı seslendiren Lütfiye Özipek, Murat Boz’un takımından Berivan’la yaptığı çeyrek final mücadelesinde oyların %57’sini alarak geçti.
O Ses Türkiye yarı finali, yarın akşam yayınlanacak.
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