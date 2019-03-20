Luyindama'nın parasını o ödeyecek!

Porto’da harikalar yaratan Telles beklendiği gibi 55 milyon euroya satılırsa Galatasaray’a 5 milyon euro gelecek. Bu para Luyindama için kullanılacak.

Galatasaray'ın 2016 yılında 6.5 milyon euroya Porto'ya sattığı Alex Telles'in ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrılması yüzleri güldürdü.

Portekiz basını, Telles'in sezon sonunda 50-55 milyon euro arasında bir rakama transfer olmasına kesin gözüyle bakıyor. Bu durumda Galatasaray yapılan anlaşma gereği Porto'nun satış karından yüzde 10, yani yaklaşık 5 milyon euro kazanacak.

Yönetim bu parayı da Luyindama'nın mecburi satın alma opsiyonu için Standant Liege'e ödeyecek.