Luyindama'ya şok!

Eski takımı Standart Liege'e veda için gittiği Anderlecht maçında rakip takım taraftarlarına küfür edip el hareketi yapan Galatasaraylı Christian Luyindama hakkında soruşturma başlatıldı.

Galatasaray'ın Standart Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama, önceki gün Belçika'da yaptıklarıyla gündem olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, eski takımına ve taraftarlarına veda için gittiği Anderlecht maçının sonunda elinde mikrofonla tezahüratlar yaparken birden rotasını rakip takım tribünlerine çevirmiş ve "O.... Anderlecht" diye bağırıp el hareketi yapmıştı.

Ceza geliyor...

Belçika basınında yer alan haberlere göre Liege polisi, yıldız oyuncunun bu hareketleri üzerine soruşturma başlattı. Luyindama'ya 250 ila 5 bin euro arasında para cezası ve 3 aydan 5 yıla kadar stadyuma giriş yasağı verileceği ifade edildi.

3 milyon euroya kilandı

Standard Liege'in 2017'de TP Mazembe'den transfer ettiği Luyindama, 3 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. 25 yaşındaki oyuncu ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkmıştı. Maçın hemen ardından Belçika'ya dönen Luyindama, burada eski takımına veda etti.