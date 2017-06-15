LYS 2 VE LYS 5 OTURUMLARI 17-18 HAZİRAN’DA

LYS, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’de, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Edebiyat- Coğrafya dallarında 17-18 Haziran tarihinde, 3 ayrı oturum halinde düzenlenecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek, LYS 2 ve LYS 5 oturumlarının yapılacağı 17 Haziran Cumartesi günü, Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi’nin de gerçekleşeceğinden dolayı Girne Kapısı bölgesindeki bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu nedenle 17.06.2017 Cumartesi günü saat 10:00’da 20 Temmuz Fen Lisesi’nde gerçekleştirilecek Lisans Yerleştirme Sınavı – 2 (LYS-2) ve 17.06.2017 cumartesi günü öğleden sonra saat 14:30’da Lefkoşa Türk Lisesi’nde gerçekleştirilecek Lisans Yerleştirme Sınavı – 5 (LYS-5) oturumlarına girecek adayların sınav binalarına ulaşımı, görevliler tarafından yapılacak ve adayların sınav giriş belgesini göstermeleri halinde, kapalı olan bölgelerden geçişi sağlanacak.

Sınava girecek adayların mağdur olmamaları için “09:45 ve 14:15 kuralını ve oluşabilecek trafik yoğunluğunu” da göz önünde bulundurarak, bu uyarılara dikkat etmeleri ve sınav binasına daha erken gelmeleri istendi.

Söz konusu sınavın yapılacağı 20 Temmuz Fen Lisesi’nde sınava girecek adayların Lefkoşa Türk Lisesi’nin her iki giriş kapısını kullanarak sınav binasına geçişi sağlanacak.

Sınavın yapılacağı güzergah üzerinde bulunan Sedat Simavi Endüstri Meslek lisesi otoparkı ise açık olup sınava katılacak adaylar bu otoparkı kullanabilecek.

Sınavlara girebilmek için TC Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı, KKTC Kimlik Kartı ile süresi geçerli olan T.C. veya KKTC Pasaportu’ndan birinin yanlarında bulundurması gerektiği öğrencilere hatırlatıldı.