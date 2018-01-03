MAAŞ İÇİN BORÇ ÜSTÜNE BORÇ!

UBP- DP Azınlık Hükümeti ‘Maaş ödemelerinde sorun olmaması için’ Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ‘borçlu cari hesabını’ artırdı…

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, maaş ödemelerinde sorun yaşanmaması için Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borçlu cari hesap limitini artırdı, 2018 yıl sonuna kadar 25 milyon TL’ye yükseltti.

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, maaş ödemelerinde sorun yaşanmaması için Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borçlu cari hesap limitini artırdı, 2018 yıl sonuna kadar 25 milyon TL’ye yükseltti.

28 Aralık 2017 tarihli toplantıda alınan Bakanlar Kurulu kararında; Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclis kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 20 Şubat 2017 tarihli kararı doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclis Başkanı tarafından imzalanmasına kararlaştırıldı.

Öte yandan her yıl aynı uygulamanın yapıldığı da öğrenildi.