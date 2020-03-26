Maaş ödemelerinin tarihi belirlendi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamuda maaş ödemelerinin yapılacağı tarih ile ilgili açıklamada bulundu.

BRT’ye konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal sigorta emeklilerinin 31 Mart’ta , devlet emeklilerinin 1 Nisan’da, kamu çalışanlarının ise 3 Nisan’da ödeneceğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu neden böyle bir ödeme tarihi planladıklarını da şu şekilde yanıtladı:

“Bizim şuanda finansal kaynağımız hazır. Ama 31 Mart’ta tüm emeklilileri bankalara yığmak istemiyoruz, özellikle yaşlılarımızı tehlike altına sokmak istemiyoruz. 31’inde sosyal sigorta emeklilerini,1 Nisan’da devlet emeklilerin, 3 Nisan da devlet çalışanlarının maaş ödemelerini yapıyoruz. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımız tamam. i Bankalarda kalabalık oluşmaması için bu şekilde bir programlama yaptık”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, herkesin maaşlarının kesintili geleceğini, ‘elzem’ hizmetleri yerine getiren ve birebir tehlike içinde çalışanların maaşlarının ilk 5 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Amcaoğlu, “Moral ve motivasyonu yüksek tutmalıyız. Kimsenin kimseden ayrı görüldüğü bir noktada değiliz. İmkanlarımız nisbetinde sağlığı, gümrük gibi elzem hizmetleri sunan çalışanlar için motivasyonu sağlayacak çalışmaları da yapmak zorundayız” dedi.