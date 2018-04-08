MAAŞLAR ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR

Ceren ÖZBİL

Asgari ücrete yapılan artışın, kamudaki maaşlara yüzdelik olarak yansıması, maaşı yüksek olan çalışanların daha çok zam, maaşı düşük olan çalışanların da daha düşük zam almasına neden oluyor.

Bu doğrultuda geçtiğimiz ay belirlenen 8.7’lik artışla 2 bin 175 TL olan asgari ücret 2 bin 365 TL oldu. Yani asgari ücretle çalışan bir işçinin maaşına 190 TL olarak yansıyan artış, daha yüksek maaş alan milletvekillerinin maaşına da 900 TL olarak yansıdı.

Bu durum toplumun birçok kesimi tarafından tepki aldı ve milletvekilleri sert bir dille eleştirildi. Ancak ekonomistler, bu durumdan milletvekillerini değil, şu anda uygulanan sistemi sorumlu tuttu.

Fark artıyor...

Asgari ücrete yapılan artışın maaşlara yüzdelik olarak yansıması nedeniyle maaşlar arasında uçurum farklar oluştu.

Son yapılan yüzde 8.7’lik artış, 3 bin TL maaş alan birinin maaşına 261 TL ve 10 bin TL maaş alan birinin maaşına da 870 TL olarak yansıdı.

Bu doğrultuda iki maaş arasındaki 7 bin TL’lik fark 7 bin 609 TL’ye yükseldi.

Şafaklı: 900 TL’lik zam çok normal

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, asgari ücrete 190 TL zam yapılırken milletvekili maaşlarına 900 TL zam yapılmasının normal bir durum olduğunu söyledi.

Asgari ücret artırılırken herkesin alım gücünün göz önünde bulundurulduğunu kaydeden Şafaklı, bu nedenle de bu artışın milletvekili maaşlarına yansımasının da 900 TL olduğunu anlattı.

“Maaşlar sosyal statüye göre değişiyor”

Maaşların sosyal statüye göre değiştiğini kaydeden Şafaklı, bu nedenle milletvekili ve bakan maaşlarının daha yüksek olduğunu ifade etti.

Şafaklı, milletvekillerinin yasa yaptığını ve bu doğrultuda da maaşlarının diğer kesimlere göre daha yüksek olmasının normal bir şey olduğunu söyledi.

“Yolsuzluklar engelleniyor”

Milletvekillerinin maaşlarının yüksek olmasıyla bir nevi yolsuzluk ve rüşvet olaylarının engellendiğini kaydeden Şafaklı, “ben maaşlar yüksek olunca milletvekilleri yolsuzluk yapmıyor ya da rüşvet almıyor demiyor ya da maaşı düşük olunca yolsuzluk yapıyor demiyorum. Ancak düşük maaşlar yolsuzluklara daha çok meydan bırakıyor” dedi.

“Kamu reformu şart”

Kamuyu daha verimli hale getirmek içinse çalışanların performanslarına göre değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Şafaklı, kamu reformunun şart olduğunu söyledi.

Şafaklı, kamudaki asıl sorunun maaşlar olmadığını ifade etti.

Güryay: Artış maaşlara yüzdelik olarak yansıyor

Ekonomist Erdal Güryay, yapılan artışın maaşlara yüzdelik olarak yansıdığını ve milletvekili maaşlarının da daha yüksek olması nedeniyle artışın daha yüksek bir oranda yansıdığını anlattı.

Güryay, “milletvekili maaşlarına bilerek daha yüksek artış yapıldı” söylemlerinin doğru olmadığını, bunun sistemin getirisi olduğunu kaydetti.

“Sistem değiştirilmeli”

Daha çok maaş alana daha çok artış, daha az maaş alana da daha az artış yapılmasının önüne geçmek için sistemin değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Güryay, böylece düşük maaşla yüksek maaş arasında oluşan uçurum farkların önüne geçilebileceğini anlattı.

Güryay, bir kaç yıl önce tüm maaşlara sabit 500 TL’lik bir artış yapıldığını ve bu şekilde maaş farkları oluşmasının da önüne geçildiğini hatırlattı.

Saydam: Değiştirilirken çok dikkatli davranılmalı

Ekonomist Göksel Saydam, asgari ücrete yapılan artışların maaşlara oransal olarak yansımasının yıllardır devam eden bir sistem olduğunu söyledi ve bu sistemin bazı bakış açılarına göre haksızlık olduğunu anlattı.

Ancak bunun değiştirilmesinin de oldukça zor olduğundan söz eden Saydam, “düşünün bir kişi evli 3 çocuğu var, 3 bin TL maaş alıyor ve başka bir kişi de tek yaşayıp 3 bin TL maaş alıyor. İkisi de aynı işi yapıyor. Sizce bu maaşlar adaletli mi” diye sordu.

Bu gibi konulara çözüm ararken çok dikkatli davranılması gerektiğini ifade eden Saydam, ayrıca bir çalışanın bir yerde kaç yıl çalıştığının, yaptığı işin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Göksel Saydam, bu sorunu aşmak için özel bir komite kurulması ve ütopik olmayan kriterler konulması gerektiğine dikkati çekti.

Kıbrıs