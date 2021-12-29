MAAŞLAR ÖDENDİ, ÇARŞIDA AZ DA OLSA CANLANMA YAŞANIYOR
Maaşlar ödendi,çarşıda az da olsa canlanma yaşanıyor
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2021 yılının son günlerine, dövizde meydana gelen tırmanışın etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar damga vururken, halk ve esnaf bu durumundan olumsuz etkilendi.
Emekli maaşlarının dün ödenmesi, yarın memur maaşlarının, 3 Ocak Pazartesi günü ise 13. maaşların ödeneceğinin açıklanmasının ardından çarşıda yılbaşı hareketliliği yaşandığı gözlemlendi.
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