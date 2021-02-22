Maaşları ödemekle ilgili 400 milyon bütçe açığı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da bütçede açık olduğunu; maliye açısından KKTC’nin en zor dönemlerden birini yaşadığını, maaşları ödemekle ilgili 400 milyon bir bütçe açığı bulunduğunu söyledi.

Merkez Bankası ile konuştuklarını 200 milyon lira alabilmek için anlaştıklarını belirten Oğuz, Çarşamba günü emekliler ve sosyal sigortalıların ödenmesi olacağını, Cuma günü de kamu ve diğer ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC’den 522 milyon liralık bir kaynak geldiğini ve ödemelerin yapıldığını anlatan Oğuz, 2021 protokolü imzalanmadan TC’den yeni para gelmesinin mümkün olmadığını anımsattı.

Vergi toplanması konusundaki çalışamaların sürdüğünü, altyapı yatırımının ise eğitim ve turizm sektörleri nedeniyle bir gereksinim olduğunu anlatan Oğuz, bundan sonraki süreçte kısa sürede olabilecek işlere yatırım yapmak gerektiğini söyledi.