MAÇ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

KTFF, bu hafta sonundan itibaren maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve U21 Ligleri ile ilgili maçların başlama saatlerinde düzenlemeye gidildi. 12.haftadan itibaren yeni saatler uygulamada olacak. Buna göre K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçlarının başlama saati 14.00 olurken, U21 Ligleri de 11.30’da başlayacak. BTM 1.Lig karşılaşmalarının başlama saati 11.00 olarak kaldı.