Macron: Esed rejiminin düzenlediği saldırılar insani bir skandal

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını belirterek, "Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal" dedi.

Napoli kentinde düzenlenen 35. İtalya-Fransa Hükümetlerarası Zirve'nin ardından İtalya Başbakanı Conte ile Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

"İNSANİ BİR SKANDAL"

Suriye ve özellikle İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını vurgulayan Macron, "Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal. Sağlık merkezlerinin yıkılması, uluslararası insani hukukun ihlal edilmesi ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı" ifadelerini kullandı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde, dün akşam saatlerinde Esed rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz de yaralandı.

BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

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