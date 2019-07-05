MADDE KULLANAN SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLECEK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda alınan kararla gerekli yasal düzenleme yapılarak gerekli teknik cihazların da alınmasıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan sürücülerin tespit edileceğini duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanan sürücülerin tespit edilebileceği belirtildi.

Söz konusu açıklamada “Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun 3 Temmuz’da yapılan toplantısında, madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti konusunda yasal düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığı” bildirildi.

Yasal düzenlemenin ardından teknik cihazların alınacağını ve uygulamanın da bu şekilde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, 3 Temmuz 2019 tarihinde yapılan toplantıda, madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti konusunda yasal düzenleme yapılmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Komisyon kararında, “Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası tahtında suç olarak tanımlanan uyuşturucu madde ve ilaç tesiri altında araç kullanma yasağının sürücüler nezdinde gerekli denetimlerin ve tetkiklerin polis örgütünce teknik cihazlar vasıtasıyla yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması ve gerekli teknik cihazların alınması kararına varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Komisyon toplantısına başkanlık eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, madde tesiri altında araç kullanımını caydırmak ve trafik güvenliğini artırma çerçevesinde çok önem arz eden söz konusu eksikliğin giderilmesi için gerekli yasal çalışmanın komisyon tarafından ivedilikle tamamlanıp Bakanlar Kurulu’na iletileceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca, Müsteşar Bağzıbağlı ile komisyon üyesi Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, geçtiğimiz hafta Ankara İçişleri Bakanlığı emniyetten sorumlu Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile konu hakkında yaptıkları resmi ziyareti komisyona aktardı.”