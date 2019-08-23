Madonna Ajda Pekkan'a hayran kaldı

Ajda Pekkan 3 milyon TL karşılığında bir dondurma markasının reklam yüzü olmuş, dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’a pozlar vermişti.

Londra’da yaşayan Mert Alaş süperstar ile çektirdiği kareleri Instagram’da paylaşıp “Yakıp geçti, ilham perim” yazmıştı.Yabancı takipçilerinin övgüler yağdırdığı Ajda Pekkan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna’nın da dikkatini çekmiş.

Yakın dost olan Madonna ile Mert Alaş birbirlerini Instagram’da da takip ediyor.Mert Alaş, Ajda Pekkan’ı Madonna’ya uzun uzun anlatmış.Şarkılarını dinletmiş. İki star, Mert Alaş’ın organizasyonuyla tanışacak.

Ajda Pekkan’ın, Madonna hayranı olduğu da biliniyor.