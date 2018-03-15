MAFYA BABASI GÖNDERMİŞ!

Polis Türkiye’deki bir mafya babası tarafından, gece kulüpleri ve kumarhanelerde haraç almak için KKTC’ye gönderildiği öne sürülen 13 kişilik çetenin 6 üyesini bir otel odasında yakaladı

Devrim DEMİR

Türkiye’de bir mafya babası tarafından organize edilerek KKTC’ye gönderilen 13 kişilik haraç çetesinin altı üyesi, önceki gün Girne’de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir otel odasında yakalandı. Ülkeye turist vizesi ile geldikleri öğrenilen ve gece kulüpleri, kumarhaneler ve bazı iş yerlerini tehditle haraca bağlamaya çalışan Onur Ergün, İsmail Arer, Ali İncekara, Şenol Sofu, Uğur Bayrak ve Nurettin Cihan Hanlıoğlu ihbar sonucu tespit edildi.

Polis, zanlıları tutukladığı otel odasında yastık kılıfına gizlenmiş 1 adet 250058 seri numaralı Çekoslovakya yapımı 7.65 mm çapında Vizor marka tabanca ele geçirdi.

Yapılan sorgulamada, zanlılar suçlamaları kabul etmedi, silahtan haberleri olmadıkları yönünde ifade verdi.

Onur Ergün, İsmail Arer, Ali İncekara, Şenol Sofu, Uğur Bayrak ve Nurettin Cihan Hanlıoğlu dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Silah yastık kılıfı içinde bulundu

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Soner Koral, mahkemede verdiği ifadede zanlıların “Şiddet tehdidi” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Soner Koral, polise gelen bir bilgi üzerine zanlıların tehditle bazı iş yerlerinden para almaya çalıştıklarını öğrenmeleri üzerine, önceki gün Girne’de Ömer Sami Coşar Sokak üzerinde faaliyet gösteren otelin bir odasında tespit edildiklerini söyledi.

Koral, otel odasında yapılan aramada yastık kılıfı içinde 1 adet 7.65 mm çapında Vizor marka tabanca bulunduğunu, zanlıların sorguda tabancadan haberleri olmadıkları yönünde ifade verdiklerini kaydetti.

Çetenin diğer 7 üyesi aranıyor

Koral, yapılan geniş çaplı soruşturmada zanlıların aranan 7 kişi ile birlikte ülkeye haraç toplamak için geldiklerini, emare olarak alınan tabancanın balistik incelemeye gönderildiğini ifade etti.

Alınması gereken çok sayıda ifade ve aranan 7 kişi, olduğunu belirten polis çavuşu zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis