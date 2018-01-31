MAFYA USULÜ CİNAYET!

Mağusa’da dün akşam saat 17 sıralarında Çanakkale Göleti’nde 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa Dede’nin cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Polisten öğrenilen bilgiye göre Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede, önceki gün darp edilip bir araca bindirildi. Dede, kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından bindirildiği araç ile Çanakkale Göleti’ne götürüldü. Dede, gölette tekrar darp edildi. Polis Kennedy Taomwabwa Dede’nin darptan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri göletin etrafında detaylı arama yaptı.

3 kişi tutuklandı

Kennedy Taomwabwa Dede’nin öldürülmesi ile ilgili akşam saatlerinde O.K. (E-18), Z.K. (E-22) ve B.Ç.C. (K-16) tutuklandı. Tutukluların bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Havadis