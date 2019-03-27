Mağdur kızı oynamak istiyor!

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile anlaşmalı olarak boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, oyunculuk tekliflerine artık sıcak bakıyor.

Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini 2018 yılında anlaşmalı bir şekilde noktalandıran Şeyma Subaşı, bir süredir kendisine yapılan oyunculuk tekliflerini reddediyordu. Son zamanlarda bu fikri değişen fenomen, kendisine sorulan 'oyunculuk' sorusuna bu kez yeşil ışık yaktı. Subaşı, “Dizilere vaktim yok. Çünkü çok geziyorum. Ama sinemaya varım. Bir ay kendimi sete kapatırım. Mağdur olan kız rolünde oynamak isterim mesela” dedi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan her ay 125 bin lira nafaka alıyor.