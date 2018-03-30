"MAĞDURUZ AMA HEPSİ BİZDEN!"

Yenierenköy Belediyesi 7 aydır hizmet vermiyor. Bölgede çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Cadde sokak çöp içinde, esnaf da halk da mağdur ama yaşananlardan çalışanı sorumlu tutmuyor:

Duygu ALAN

Yenierenköy Belediyesi’nde hizmetlerin durması nedeni ile aylardır bölgede çevre kirliliği yaşanıyor. Dolup taşan çöp konteynırları, insan ve çevre sağlığını tehdit ederken oldukça çirkin bir manzara oluşturuyor.

Bazı duyarlı vatandaşlar, biriken çöpleri haftada bir özelden hizmet alarak attırırken özellikle mahalle aralarında ve köylerde çöp yığınları çığ gibi büyüyor.

Cadde, sokaklarda, kapı önlerinde biriktirilen çöpler, yağmurlu havalarda yağmur suyu ile birlikte caddeye sürüklenirken, rüzgarlı havalarda çöpler daha geniş alanlara yayılıyor.

“Hepsi bizim çocuğumuz”

Yaşanan çevre kirliliği, halkı ciddi ölçüde mağdur ediyor ancak bölge halkı mağduriyetlerinden belediye çalışanlarını sorumlu tutmuyor aksine çalışana mücadelelerinde destek veriyor.

Halk, belediye çalışanlarının da kendi çocukları olduğunu belirterek, kızmıyor, ortadaki mağduriyetten herkesin eşit ölçüde nasiplendiğini kaydediyor.

Yenierenköy’de halk, belediyedeki sorunların bir an önce çözümlenmesini istiyor.

Yenierenköy halkı ne dedi? Yenierenköy halkı ne dedi? Yenierenköy halkı ne dedi?

Alper Lütfüoğlu:

“Belediyecilik hizmetleri verilmediği için çöpler birikti. Duyarlı olan vatandaşlar, çöplerini çevre koşullarına uygun olarak biriktiriyor, kendi imkanları ile çöplüğe götürüyor, köy merkezindeki kahve işletmecileri de kendi cebinden ödeyerek özelden hizmet alıp, çöpü toplattırıyor. Yakında, sıtma, kolera bulaşıcı hastalık ne varsa köyde görülecek. Virüs yayılıyor. Ne yapacaklarına dair bir projeksiyon da yok. Yenierenköy Belediyesi’nin Dipkarpaz Belediyesi’ne bağlayacaklarmış, bunu öne gidip Dipkarpaz halkına, sonra Yenierenköy halkına soracaklar. Ben iki belediyenin birleşmesini desteklemiyorum. Hiçbir belediye ismi dahil hiçbir şeyini kaybetmek istemez. Erenköy Kıbrıs’ın Çanakkale’si olarak anılır. Hükümet bizi dinleyecek. İşçi fazlalığı yoktur. Devlet batık değil mi? Maaş bütçelerini bile Türkiye’nin yetim hakkından desteklenen bütçeden karşılayarak ödemiyorlar mı? Gelirler azaldı, saçma sapan bir sürü emirname konuldu. Bir sürü daha başka sorun var. Çözüm vardır ve hep var olacak.”

İsmet Aynur:

“Yenierenköy Belediyesi’ni kapatacaklarsa bu işi bu Kıbrıs Türkü çok iyi düşünsün. Eğer, bu hükümet bunu Yenierenköy’e yaparsa Kıbrıs Türkü’nün hali ne olur, onu düşünsünler. Belediyecilik hizmetlerinin verilmemesi nedeni ile mağduruz evet ama belediye çalışanlarına bu konuda kızamayız, kırılamayız. Hepsi bizim çocuklarımız, onların da hakkı var, bu çocuklar 7 aydır maaş alamaz, evlerine ekmek götüremezler. Maaş almazlarsa ne yapabilirler ki? Benim iki oğlum belediye çalışanı, birinin 4 çocuğu var. Bu çocukların halini kim bilir?”İki belediyenin birleşmesini de hiçbirimiz kabullenmeyiz.”

Egrem Tuncer:

“Yenierenköy Belediyesi kurtulabilir. Yeniden mali olarak ayağa kaldırılabilir. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Çözüm çok basit, sahilleri peşkeş çekeceklerine belediyeye versinler, belediye karavan yeri yapsın. İşyeri açsın, belediyenin gelirleri arttırılsın. Yenierenköy Belediyesi’ni çalışanı mağdur etmeyecek şekilde Dipkarpaz Belediyesi ile birleştirebilirler ama Belediyeyi kapatamazlar ama bunu böyle bilsinler.”

Ali Sancar:

“Halk da belediye çalışanı da mağdur. Ancak, Burada beklenen, arzu edilen hükümetin bu mağduriyetleri giderecek, yeni mağduriyetlere yol açmayacak kararlar alıp, uygulamasıdır. Belediyeyi kapatmak çözüm değil, zaten böyle bir karara hiç kimse destek vermeyecektir. Bunun yerine belediyeyi ayağa kaldıracak, belediyenin öz kaynak gelirlerini arttıracak çözümler üretmek için adım atılmalıdır. Vazgeçmek en kolayıdır, önemli olan mücadele etmektir.”

Havadis