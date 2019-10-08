MAĞUSA BELEDİYESİNDE GREV!

Mağusa Belediyesi’nde örgütlü bulunan Mağusa Türk Genel İş Sendikası, belediyenin mali yapısının kötüye gittiği ve bir rakım tasarruf tedbirleri alması gerekçesiyle bu sabah 4 saatlik uyarı grevi gerçekleştirdi.

Grev sırasında açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter belediye olarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan etkilenen bir belediye olduklarını söyleyerek, bu yönde çalışmaların ve çeşitli istişarelerinin bulunduğunu belirtti.

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde sendikanın önerilerini dikkate alacaklarını, geçici personelden maalesef ki durdurmak zorunda kalacaklarını söyledi ve konuşmasında Mağusa halkına da seslenerek, belediyenin 25 milyon alacağının bulunduğunu bunun için vatandaşların emlak vergilerini ödemesini istedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil de açıklamasında, sendika olarak sendikalı geçici personelden de bir kısmının durdurulmasıyla ilgili söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durum karşısında her türlü yasal haklarını kullanacaklarını ifade etti.

