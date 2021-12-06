Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Mağusa bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi
Mağusa bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi

Mağusa bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi

Mağusa bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi

A+A-

Orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre kesinti, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.