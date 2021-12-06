Mağusa bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi
Mağusa bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi
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Orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre kesinti, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.
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